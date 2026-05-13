"Шутки кончились". США и ЕС обратились к Зеленскому

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Вокруг главы киевского режима разгорелся новый коррупционный скандал. На этот раз НАБУ и САП ударили по секретарю СНБО Тимуру Умерову и бывшему руководителю офиса президента Андрею Ермаку. На Украине заговорили о подготовке отставки Зеленского. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.

Украинский гамбит

Ермак стал еще одним фигурантом "дела Мидаса" — экс-главу ОП обвинили в отмывании 460 миллионов гривен (свыше десяти миллионов долларов) на строительстве элитного жилья под Киевом. По данным спецслужб, он участвовал в преступной схеме бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по кличке Че Гевара и бизнес-партнера Зеленского по "Кварталу-95" Тимура Миндича по кличке Карлсон.

© REUTERS / Alina Smutko Андрей Ермак в суде

По версии следствия, в 2020-м у Чернышова появилась идея строительства как минимум четырех частных резиденций для членов правящей элиты. Проект назвали "Династия". Стоимость участков земли варьировалась в диапазоне от четырех до двадцати миллионов долларов. Возведение одного дома оценивали примерно в два миллиона.

Фигуранты "дела Мидаса" разработали два канала финансирования. Первый — условно легальный — через кооператив, в который вошли подконтрольные Чернышову лица. Они вносили на счет организации средства, якобы полученные за оказание юридических услуг. Как подчеркивают в НАБУ и САП, это должно было создать видимость законности проекта. Впрочем, этот источник приносил лишь десять процентов средств.

Остальное получали через разграбление различных государственных проектов. Чернышов не смог придумать, как обосновать природу этого финансирования, и оплачивал работы наличкой. С началом СВО строительство не остановилось — наоборот, ускорилось. В 2024-м участники ОПГ поняли: разница между выполненными задачами и выделенными средствами уже так велика, что скрывать ее не получится. И начали пытаться легализовать траты задним числом, предлагая взятки в 16 процентов от своих расходов. К июлю 2025-го подельниками уже всерьез заинтересовались НАБУ и САП, поэтому Миндич предложил временно заморозить стройку.

Тимур Миндич

По данным следствия, к этому моменту группа уже отмыла те самые 460 миллионов гривен, из-за которых обвинили Ермака. В материалах "дела Мидаса" у него два прозвища: Али-Баба и Хирург. Эти деньги преступники получили в том числе с разграбления программы по возведению защитных сооружений вокруг украинских АЭС и других энергообъектов.

Ермак отрицает свою причастность к банде Миндича и Чернышова. "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели", — заявил он журналистам.

Однако в ОП не находят в выдвинутых обвинениях ничего удивительного. "Этот контекст уже давно существует в медиа, и громко, так чему тут удивляться", — сказал советник Зеленского Дмитрий Литвин.

В 2025-м Ермак вынужден был уйти в отставку с поста главы ОП на фоне сообщений о том, что он натравил силовиков на НАБУ и САП с целью остановки расследования. Дело дошло до того, что Верховная рада приняла закон о лишении антикоррупционных ведомств независимости, и Зеленский его подписал. Правда, под давлением Евросоюза и массовых акций протеста все это пришлось отменить.

Кругом измена

Также НАБУ и САП наращивают давление на экс-министра обороны Тимура Умерова. В частности, в распоряжении СМИ оказались записи прослушки телефонных разговоров чиновника с Миндичем. В июле 2025-го они обсуждали многомиллионные госконтракты на поставку оружия, дронов и амуниции. Упоминалась в том числе компания Fire Point, одним из бенефициаров которой считают Миндича. Кроме того, собеседники решали, как добиться поставок в ВСУ бронежилетов, забракованных проверяющими службами. Умеров отказывается приходить на допрос в правоохранительные органы и на слушания в Верховную раду, ссылаясь на высокую занятость.

© Фото : соцсети Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака

Помимо этого, СМИ сообщили, что Миндич и бывший помощник Зеленского Сергей Шефир искали деньги на внесение залога за своего близкого товарища Чернышова. Напомним, в 2025-м он угодил за решетку по обвинению в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве. Как известно из открытых источников, "два физических лица" внесли за него залог в размере 51 миллиона 600 тысяч гривен.

При этом на аудиозаписях то и дело всплывает какой-то "Вова", с которым подозреваемые что-то обсуждают. Украинские оппозиционеры уверены: речь идет о Зеленском.

Как заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, в компанию по производству беспилотников, поддерживаемую друзьями Зеленского, могли поступить семь миллиардов долларов. Из них почти полтора миллиарда, предположительно, должны были стать чистой прибылью для его ближайшего окружения и министров, которых он лично назначил.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Участники акции протеста в Киеве

"Сейчас на Украине политики открыто говорят об импичменте. <…> Моя страна умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть. Если вы находитесь на Украине, вы уже знаете, что в правительстве Зеленского нет ничего демократического. Этот конфликт — единственное, что удерживает его у власти и обеспечивает ему деньги. Как только наступит мир, все это испарится. Речь идет о разрушении целой нации", — подчеркнула Мендель.

Кроме того, в интервью Такеру Карлсону она рассказала, что уже после начала СВО Зеленский и Ермак собирались собеседовать ее друга на должность министра социальной политики. Перед встречей ему объяснили, что он должен предложить коррупционные схемы с участием его ведомства. Мендель не уточнила, когда именно это было, но главу министерства меняли летом 2022-го и в 2025-м.

Ответный удар

Примечательно, что Зеленский не стесняется давить на тех, кого считает причастным к раскручиванию "дела Мидаса". В начале мая он на десять лет ввел санкции против экс-главы офиса президента Андрея Богдана. Бывший чиновник уверен, что Зеленский подозревает его в помощи расследованию и обнародовании записей прослушки, поэтому придумал такое наказание. Для сравнения: когда скандал только разгорелся и общественность ждала от Зеленского хотя бы какой-то реакции, он ввел санкции против Миндича только на три года.

© REUTERS / ZUMA Wire/Sergii Kharchenko Юлия Мендель

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Дениса Денисова, выдвинутые против Ермака обвинения наглядно доказывают, что внутри правящей элиты Украины разгорелся серьезный конфликт. При этом противоборствующие стороны уверены: в случае поражения их не ждет ничего хорошего.

"Мы видим неимоверный накат на ближайшее окружение Зеленского, однако ни один человек не сидит в тюрьме. Чернышов под домашним арестом, и про него как будто почти забыли, Миндич — в Израиле. То есть на систему давят, но она сопротивляется. К тому же, по оценке международных организаций, за последние десять лет ситуация с коррупцией на Украине принципиально не изменилась", — говорит Денисов.

С точки зрения эксперта, за нападением на команду Зеленского могут стоять представители США, которые таким образом пытаются корректировать его поведение. В то же время Денисов не сомневается: если бы в Вашингтоне хотели снести украинскую власть, это сделали бы за несколько дней.

© AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский

"Достаточно дать отмашку НАБУ и САП выдвинуть обвинения против Зеленского, а затем прислать им в усиление своих следователей. Причем так, чтобы все это видели и понимали. Но ничего подобного не происходит. Может быть, американцы боятся, что в результате таких действий рухнет не только украинская правящая элита, а вообще все государство", — рассуждает эксперт.

Политолог Александр Дудчак согласен с такой оценкой. Однако, по его мнению, против Зеленского работают не только США, но и ЕС. Как минимум они хотят, чтобы он стал более покладистым, а если угрозы не помогут, у Украины появится новый лидер.

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

"Речь не идет о том, чтобы, например, заставить Украину подписать мир с Россией. К примеру, в США любят рассказывать о своем миротворчестве, но не забывают продавать Киеву оружие. Западу нужно, чтобы во главе Украины стоял человек, который безропотно будет делать то, что ему говорят. Если в ЕС и США решат, что Зеленский больше не подходит на эту роль, его заменят. История уже готова: он создал ОПГ, члены которой разворовывали западные кредиты. Осталось рассказать об этом общественности", — объясняет Дудчак.

Кандидаты на роль нового президента тоже есть, отмечает эксперт. Одно время фаворитом Запада считали экс-главкома ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Теперь это глава ОП Кирилл Буданов*.