Рейтинг@Mail.ru
Под Уфой ликвидировали открытое горение на нефтебазе - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 13.05.2026
Под Уфой ликвидировали открытое горение на нефтебазе

Открытое горение на территории нефтебазы под Уфой ликвидировано

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛиквидация пожара.
Ликвидация пожара. - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Ликвидация пожара. . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под Уфой ликвидировано открытое горение на нефтебазе.
  • В тушении пожара были задействованы 60 человек и 23 единицы техники.
УФА, 13 мая - РИА Новости. Открытое горение на территории нефтебазы под Уфой ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Башкирии на платформе "Макс".
"Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в Уфимском районе. В тушении задействованы 60 человек и 23 единицы техники, организована работа двух боевых участков", - говорится в сообщении.
На территории нефтебазы под Уфой горит резервуар с нефтяными остатками на площади 800 квадратных метров. В минздраве региона сообщали о трех пострадавших: двое в крайне тяжелом состоянии, один - в среднем. В АО "Транснефть-Урал" сообщали, что спасатели ищут местонахождение нескольких рабочих, которые были на этом месте в момент ЧП.
Дым от пожара на линейной производственно-диспетчерской станции Нурлино под Уфой - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Спасатели ищут нескольких работников горящей нефтебазы под Уфой
Вчера, 16:39
 
ПроисшествияУфаУфимский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала