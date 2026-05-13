Под Уфой ликвидировали открытое горение на нефтебазе

УФА, 13 мая - РИА Новости. Открытое горение на территории нефтебазы под Уфой ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Башкирии на платформе "Макс".
"Пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в Уфимском районе. В тушении задействованы 60 человек и 23 единицы техники, организована работа двух боевых участков", - говорится в сообщении.
На территории нефтебазы под Уфой горит резервуар с нефтяными остатками на площади 800 квадратных метров. В минздраве региона сообщали о трех пострадавших: двое в крайне тяжелом состоянии, один - в среднем. В АО "Транснефть-Урал" сообщали, что спасатели ищут местонахождение нескольких рабочих, которые были на этом месте в момент ЧП.