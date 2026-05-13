Рейтинг@Mail.ru
Торговцы цветами рассказали о снижении экспорта из Нидерландов в Россию - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 13.05.2026
Торговцы цветами рассказали о снижении экспорта из Нидерландов в Россию

РИА Новости: экспорт цветов из Нидерландов в Россию сильно упал из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПарк цветов Кекенхоф в Нидерландах
Парк цветов Кекенхоф в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Парк цветов Кекенхоф в Нидерландах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров цветов из Нидерландов.
  • Из-за санкций цветочный экспорт из Нидерландов в Россию сведен к минимуму.
  • После начала спецоперации на Украине ЕС ввел ограничения на поставки в РФ части цветочной и декоративной продукции.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров цветов из Нидерландов, однако из-за санкций цветочный экспорт в страну оказался сведен к минимуму, сообщил РИА Новости директор нидерландской ассоциации оптовых торговцев цветочной продукцией (VGB) Маттайс Мескен.
"Экспорт цветов и растений в Россию рос в годы, предшествовавшие 2022 году… (Сейчас- ред.) экспорт настолько мал, что найти какие-либо статистические данные по нему невозможно", - рассказал директор цветочной ассоциации.
Букеты роз - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эксперт рассказала, какие цветы россияне покупают чаще всего
4 марта, 19:30
Он отметил, что Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров для Нидерландов.
"Экспорт сейчас очень ограничен, и многие экспортеры нашли других покупателей", - добавил Мескен.
Ранее посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин заявлял, что Нидерланды были крупнейшим торговым партнером России в Европе.
После начала российской спецоперации на Украине в 2022 году ЕС ввел ограничения на поставки в РФ части цветочной и декоративной продукции. Под санкции попали луковицы, посадочный материал и некоторые виды растений для выращивания, однако прямого полного запрета на экспорт срезанных цветов введено не было.
Предприятие по выращиванию цветов в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Врач назвала самые безопасные цветы для аллергиков
18 марта, 04:29
 
В миреРоссияНидерландыГаагаВладимир ТарабринЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала