Торговцы цветами рассказали о снижении экспорта из Нидерландов в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров цветов из Нидерландов.
- Из-за санкций цветочный экспорт из Нидерландов в Россию сведен к минимуму.
- После начала спецоперации на Украине ЕС ввел ограничения на поставки в РФ части цветочной и декоративной продукции.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров цветов из Нидерландов, однако из-за санкций цветочный экспорт в страну оказался сведен к минимуму, сообщил РИА Новости директор нидерландской ассоциации оптовых торговцев цветочной продукцией (VGB) Маттайс Мескен.
"Экспорт цветов и растений в Россию рос в годы, предшествовавшие 2022 году… (Сейчас- ред.) экспорт настолько мал, что найти какие-либо статистические данные по нему невозможно", - рассказал директор цветочной ассоциации.
Он отметил, что Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров для Нидерландов.
"Экспорт сейчас очень ограничен, и многие экспортеры нашли других покупателей", - добавил Мескен.
Ранее посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин заявлял, что Нидерланды были крупнейшим торговым партнером России в Европе.
После начала российской спецоперации на Украине в 2022 году ЕС ввел ограничения на поставки в РФ части цветочной и декоративной продукции. Под санкции попали луковицы, посадочный материал и некоторые виды растений для выращивания, однако прямого полного запрета на экспорт срезанных цветов введено не было.
