Торговцы цветами рассказали о снижении экспорта из Нидерландов в Россию

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия находилась в десятке важнейших стран-импортеров цветов из Нидерландов, однако из-за санкций цветочный экспорт в страну оказался сведен к минимуму, сообщил РИА Новости директор нидерландской ассоциации оптовых торговцев цветочной продукцией (VGB) Маттайс Мескен.