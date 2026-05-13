Путин поздравил ЦНИИмаш с 80-летием

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием АР "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения", где были созданы прорывные образцы баллистических ракет, в том числе для запуска первого искусственного спутника Земли, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 80-летием основания Центрального научно-исследовательского института машиностроения", - говорится в телеграмме.
"Именно здесь, под руководством генерального конструктора Сергея Павловича Королева, были разработаны прорывные образцы баллистических ракет, в том числе ракетный комплекс Р-7, который 4 октября 1957 года вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли. Это знаменательное событие положило начало космической эре, полетам человека в космос, открыло грандиозные перспективы для научно-технического прогресса", - напомнил президент РФ.
