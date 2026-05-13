Психолог объяснила причины ностальгии по ковидным временам - РИА Новости, 13.05.2026
18:59 13.05.2026
Психолог объяснила причины ностальгии по ковидным временам

Психолог Тамурова: ностальгия по ковидным временам служит защитой от тревоги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ностальгия по временам пандемии COVID-19 служит защитой от тревоги, считает семейный психотерапевт Мария Тамурова.
  • В пик пандемии у многих возникло парадоксальное чувство упорядоченности, что сейчас помогает некоторым людям справляться с тревогой через воспоминания о том периоде.
  • Люди с тревожными чертами личности, высоким уровнем стрессовой перегрузки, а также молодые люди в период жизненных переходов и старшие, переживающие утраты, склонны идеализировать прошлое.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ностальгия по временам пандемии COVID-19 служит защитой от тревоги, считает практикующий семейный психотерапевт, специалист по зависимостям, член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова.
"В условиях повторного стресса люди апеллируют к устойчивым внутренним ресурсам. Воспоминания о периоде с меньшим количеством ролей и требований служат такими ресурсами. Пандемия оставила сильный контраст в повседневных ритуалах и ожиданиях, поэтому ковидная память особенно заметно выделяется на фоне нынешней нестабильности", - сказала Тамурова деловой газете ВЗГЛЯД.
Психолог уточнила, что в пик пандемии у многих возникло парадоксальное чувство упорядоченности: правила были ясны, социальные ожидания ограничены, а пауза в обычной гонке давала редкую возможность замедлиться и переосмыслить приоритеты.
По словам Тамуровой, психика часто "переключается" на воспоминания о тех днях, как на способ восстановить ощущение контроля и уменьшить внутреннюю напряженность.
Кроме того, специалист подчеркнула, что люди с тревожными чертами личности или высоким уровнем стрессовой перегрузки чаще склонны идеализировать прошлое. Молодые люди в период жизненных переходов и старшие, переживающие утраты, тоже особенно уязвимы к таким переживаниям, добавила эксперт.
