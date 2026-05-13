Вэнс объяснил предсказание Трампа о своих преемниках

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что американский лидер Дональд Трамп в присущей ему манере шутит, когда объявляет своих преемников.

"Думаю, президент всегда был очарован политикой. За 30 лет до того, как выдвинулся на пост. Думаю, для него шутить об этом естественно", - сказал Вэнс журналистам.