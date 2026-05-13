22:21 13.05.2026
Вэнс объяснил предсказание Трампа о своих преемниках

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что Дональд Трамп шутит, когда объявляет своих преемников.
  • Он прокомментировал слова президента США о том, что Вэнс и Марко Рубио были бы "идеальной командой" на следующих выборах президента.
  • Вэнс заявил, что предпочтет делать хорошую работу, а не рассуждать о выборах, которые состоятся через два года.
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, что американский лидер Дональд Трамп в присущей ему манере шутит, когда объявляет своих преемников.
"Думаю, президент всегда был очарован политикой. За 30 лет до того, как выдвинулся на пост. Думаю, для него шутить об этом естественно", - сказал Вэнс журналистам.
Так он прокомментировал слова Трампа о том, что Вэнс и госсекретарь Марко Рубио были бы "идеальной командой" на следующих выборах президента. Вэнс не стал отвечать о своих амбициях, заявив, что предпочтет делать хорошую работу, а не рассуждать о выборах, которые состояться через два года.
"Не думаю, что президенту США нужно соревнование в телеэфире о том, кто займет его место в качестве преемника. Думаю, совсем не этого вы бы ожидали от президента", - объяснил Вэнс.
