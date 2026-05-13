Трамп может помиловать 250 человек к 250-летию США, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.05.2026
20:23 13.05.2026
Трамп может помиловать 250 человек к 250-летию США, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп может помиловать 250 человек к 250-летию Соединенных Штатов.
  • План помилования 250 человек пока находится на стадии предварительного обсуждения.
НЬЮ-ЙОРК, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может помиловать 250 человек к 250-летию Соединенных Штатов, утверждает издание Wall Strett Journal со ссылкой на источники.
США будут отмечать 250-ю годовщину независимости 4 июля 2026 года.
"Чиновники Белого дома рассматривают план, согласно которому президент Трамп может выдать 250 помилований в честь празднования 250-летия страны этим летом", - пишет СМИ.
По данным издания, план пока находится на стадии предварительного обсуждения.
Трамп ранее заявлял, что не планирует предоставлять помилование президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, рэперу Шону Комбсу (Diddy), бывшему сенатору от штата Нью-Джерси Роберту Менендесу и основателю обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду.
