Рютте отметил важность диалога Трампа с Россией

БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Начатый президентом США Дональдом Трампом диалог с Россией крайне важен, поскольку нужно понять, есть ли выход из конфликта на Украине, заявил в среду генсек НАТО Марк Рютте.
"Именно американский президент в феврале прошлого года преодолел тупик в отношениях с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным. И я думаю, что это было чрезвычайно важно - начать диалог с Россией, (чтобы понять - ред.), есть ли выход из этого конфликта", - сказал Рютте на пресс-конференции в Бухаресте.
Ранее Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования.
Последний раз Трамп и Путин общались по телефону 29 апреля. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
