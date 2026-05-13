Рютте отметил важность диалога Трампа с Россией

БРЮССЕЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Начатый президентом США Дональдом Трампом диалог с Россией крайне важен, поскольку нужно понять, есть ли выход из конфликта на Украине, заявил в среду генсек НАТО Марк Рютте.

Последний раз Трамп и Путин общались по телефону 29 апреля. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.