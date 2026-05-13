Трамп прибыл в отель, где будет проживать во время визита в Китай

ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в отель Four Seasons Beijing в пекинском районе Чаоян, где он будет проживать во время визита в Китай, передает корреспондент РИА Новости.

Однако после того, как самолет приземлился в аэропорту, людей, стоящих вблизи отеля, стали оттеснять, при этом никаких происшествий не было, атмосфера была довольно спокойная. Кортеж американского президента удалось снять только издалека.