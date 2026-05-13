Трамп прибыл в отель, где будет проживать во время визита в Китай - РИА Новости, 13.05.2026
16:08 13.05.2026 (обновлено: 16:09 13.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп прибыл в отель Four Seasons Beijing в пекинском районе Чаоян, где он будет проживать во время визита в Китай.
  • Визит Дональда Трампа в Китай начался с прилета в международный аэропорт "Шоуду" около 19:50 по местному времени.
ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в отель Four Seasons Beijing в пекинском районе Чаоян, где он будет проживать во время визита в Китай, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп в среду около 19.50 по местному времени (14.50 мск) прилетел в международный аэропорт "Шоуду", начав трехдневный государственный визит в Китай.
Вокруг отеля еще с утра были установлены перекрытия и усилены меры безопасности, как и возле находящегося поблизости посольства США. Вечером ближе ко времени прилета американского лидера на улице возле отеля стали собираться жители Пекина, желающие снять проезд кортежа.
Однако после того, как самолет приземлился в аэропорту, людей, стоящих вблизи отеля, стали оттеснять, при этом никаких происшествий не было, атмосфера была довольно спокойная. Кортеж американского президента удалось снять только издалека.
Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.
