Трамп прибыл в отель, где будет проживать во время визита в Китай

ПЕКИН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в отель Four Seasons Beijing в пекинском районе Чаоян, где он будет проживать во время визита в Китай, передает корреспондент РИА Новости.
Трамп прилетел с визитом в Пекин
Вчера, 14:53
Однако после того, как самолет приземлился в аэропорту, людей, стоящих вблизи отеля, стали оттеснять, при этом никаких происшествий не было, атмосфера была довольно спокойная. Кортеж американского президента удалось снять только издалека.
Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.
