Администрация Трампа пытается экономически наказывать Россию, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация президента США Дональда Трампа пытается экономически "наказывать" Россию, заявил глава МИД Сергей Лавров.
- По его словам, антироссийские санкции времен Байдена сохраняются и при Трампе, а также принимаются новые инициативы по экономическому "наказанию" страны.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа пытается уже сама, а не в рамках наследия прошлого лидера Джо Байдена экономически "наказывать" Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Более того, администрация Трампа принимает уже и свои инициативы по экономическому "наказанию" России", - сказал Лавров.