Трамп намекнул на то, что Венесуэла якобы может войти в состав США

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул на то, что Венесуэла якобы может войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, выложив картинку, на которой карибская республика окрашена в цвета флага США.
Американский лидер выложил в соцсети Truth Social картинку с картой северной части Южной Америки, на которой Венесуэла выделена цветами американского флага, а сверху написано "51-й штат".
Ранее американский президент уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к США, когда поздравлял национальную сборную страны по бейсболу с победой над Италией. Тогда он приписал успех венесуэльской команды сотрудничеству Каракаса с США. Ранее журналист Fox News после разговора с Трампом заявил, что президент всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США.
США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.