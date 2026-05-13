Рейтинг@Mail.ru
Трамп намекнул на то, что Венесуэла якобы может войти в состав США - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 13.05.2026
Трамп намекнул на то, что Венесуэла якобы может войти в состав США

Трамп: Венесуэла может стать 51-м штатом США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность включения Венесуэлы в состав США в качестве 51-го штата.
  • Трамп выложил в соцсети картинку, на которой Венесуэла выделена цветами американского флага и подписано "51-й штат".
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул на то, что Венесуэла якобы может войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, выложив картинку, на которой карибская республика окрашена в цвета флага США.
Американский лидер выложил в соцсети Truth Social картинку с картой северной части Южной Америки, на которой Венесуэла выделена цветами американского флага, а сверху написано "51-й штат".
Ранее американский президент уже намекал на желание присоединить Венесуэлу к США, когда поздравлял национальную сборную страны по бейсболу с победой над Италией. Тогда он приписал успех венесуэльской команды сотрудничеству Каракаса с США. Ранее журналист Fox News после разговора с Трампом заявил, что президент всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы к США.
США и Венесуэла начали процесс восстановления дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Венесуэла никогда не станет американским штатом, заявила Родригес
11 мая, 21:33
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала