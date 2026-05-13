14:49 13.05.2026 (обновлено: 14:50 13.05.2026)
Слушание по делу о взятке брянского экс-замгубернатора отложили

Слушание по делу брянского экс-замгубернатора Тимошенко отложили до 10 июня

Сергей Тимошенко
БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Предварительное слушание по уголовному делу брянского экс-замгубернатора Сергея Тимошенко отложено до 10 июня, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Дело бывшего замгубернатора и его сына Антона Тимошенко вернулось в Брянск после того, как Верховный суд России отказал в ходатайстве о его переносе в Москву. Советский районный суд Брянска назначил на 13 мая предварительное слушание, после которого должна была быть определена дата начала рассмотрения дела по существу.
"Предварительное слушание отложено до 10 июня", - сказали агентству в пресс-службе.
Сергея Тимошенко задержали в марте 2025 года. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) на сумму более 4 миллионов рублей. Также был задержан его сын Антон Тимошенко - за посредничество при получении взяток. Оба с тех пор в СИЗО.
По версии следствия, с декабря 2019 по октябрь 2022 года обвиняемый, занимая должность заместителя губернатора, а в дальнейшем – замруководителя Росавиации, получил от предпринимателей взятки на 7 миллионов рублей, а пособничество в получении чиновником взятки в сумме свыше 1,4 миллиона оказал его сын.
