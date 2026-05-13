Слушание по делу о взятке брянского экс-замгубернатора отложили

Тимошенко обвиняют в получении взяток на сумму более 7 миллионов рублей с декабря 2019 по октябрь 2022 года, а его сын Антон обвиняется в пособничестве при получении взятки в сумме свыше 1,4 миллиона рублей.

БРЯНСК, 13 мая – РИА Новости. Предварительное слушание по уголовному делу брянского экс-замгубернатора Сергея Тимошенко отложено до 10 июня, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Дело бывшего замгубернатора и его сына Антона Тимошенко вернулось в Брянск после того, как Верховный суд России отказал в ходатайстве о его переносе в Москву. Советский районный суд Брянска назначил на 13 мая предварительное слушание, после которого должна была быть определена дата начала рассмотрения дела по существу.

« "Предварительное слушание отложено до 10 июня", - сказали агентству в пресс-службе.

Сергея Тимошенко задержали в марте 2025 года. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) на сумму более 4 миллионов рублей. Также был задержан его сын Антон Тимошенко - за посредничество при получении взяток. Оба с тех пор в СИЗО.