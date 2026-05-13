В Ростове-на-Дону два человека пострадали при прорыве теплотрассы
11:32 13.05.2026 (обновлено: 11:38 13.05.2026)
В Ростове-на-Дону два человека пострадали при прорыве теплотрассы

В Ростове-на-Дону две местные жительницы пострадали при прорыве теплотрассы

© СУ СК России по Ростовской области. Сотрудник СК на месте прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону. Кадр видео
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Две жительницы Ростова-на-Дону пострадали при прорыве теплотрассы в центре города, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК России по Ростовской области.
"По данным следствия, 12 мая 2026 года в районе жилого дома по улице Чехова в городе Ростове-на-Дону произошел прорыв теплотрассы с выходом горячей воды на поверхность. В результате произошедшего телесные повреждения получили две местные жительницы", - говорится в сообщении.

В настоящее время подача теплоносителя по аварийному участку теплосети перекрыта. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура также организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.
