Рейтинг@Mail.ru
В турецком отеле нашли тело российского туриста - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:20 13.05.2026
В турецком отеле нашли тело российского туриста

В отеле в Аланье нашли тело российского туриста

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В номере отеля на турецком курорте Аланья нашли тело российского туриста.
  • Для определения точной причины смерти проведут судмедэкспертизу.
СТАМБУЛ, 13 мая - РИА Новости. Тело российского туриста обнаружили в номере отеля на турецком курорте Аланья, сообщила газета Alanya Türk.
"Сотрудники гостиницы в районе Тюрклер заметили, что 44-летний постоялец... долго не выходил из номера, и сообщили соответствующим службам. Номер открыли запасным ключом, на полу лежало безжизненное тело", - говорится в публикации.
Медики зафиксировали факт смерти, тело направлено на судмедэкспертизу для определения точной причины, добавляется в статье.
Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
На Пхукете россиянина задержали за организацию рыболовных туров
6 мая, 17:49
 
ТуризмАланья (город)Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала