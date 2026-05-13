В Британии офис полиции подвергся нападению, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2026
16:53 13.05.2026
В Британии офис полиции подвергся нападению, пишут СМИ

Telegraph: офис полиции в еврейском районе Лондона подвергся нападению

Полицейские в Лондоне
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
  • Офис Скотленд-Ярда в лондонском районе Голдерс-Грин подвергся нападению.
  • В ходе нападения были разбиты окна, никто не пострадал, задержан 49-летний мужчина.
  • За последние недели в Лондоне произошло несколько нападений на синагоги и объекты, связанные с еврейским сообществом.
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Офис Скотленд-Ярда в лондонском районе Голдерс-Грин, где проживает еврейская община британской столицы, подвергся нападению, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в полиции.
"Офис столичной полиции в Голдерс-Грин подвергся нападению", - пишет издание.
Инцидент произошел в среду утром. В ходе нападения были разбиты окна, но никто не пострадал. Как сообщает газета, в связи с инцидентом был задержан 49-летний мужчина. Инцидент не рассматривается как преступление на почве ненависти. Предполагается, что подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
За последние недели несколько случаев нападения на синагоги и объекты, связанные с еврейским сообществом, произошло в Лондоне. Власти утверждают, что ответственность за них взяла исламистская организация.
