В Британии офис полиции подвергся нападению, пишут СМИ

ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Офис Скотленд-Ярда в лондонском районе Голдерс-Грин, где проживает еврейская община британской столицы, подвергся нападению, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в полиции.
"Офис столичной полиции в Голдерс-Грин подвергся нападению", - пишет издание.
Инцидент произошел в среду утром. В ходе нападения были разбиты окна, но никто не пострадал. Как сообщает газета, в связи с инцидентом был задержан 49-летний мужчина. Инцидент не рассматривается как преступление на почве ненависти. Предполагается, что подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
За последние недели несколько случаев нападения на синагоги и объекты, связанные с еврейским сообществом, произошло в Лондоне. Власти утверждают, что ответственность за них взяла исламистская организация.