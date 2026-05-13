Осужденный за попытку взорвать суды в Тамбове рассказал, как готовил теракт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Осужденный за подготовку теракта Алексей Милосердов признался, что согласился взорвать Тамбовский областной и арбитражный суды.
- Он был завербован украинскими спецслужбами и собирался устроить теракты с помощью самодельных взрывных устройств.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Осужденный за подготовку теракта Алексей Милосердов признался, что согласился взорвать Тамбовский областной и арбитражный суды, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что Милосердов, завербованный украинскими спецслужбами и собиравшийся устроить теракты в отношении членов тамбовских судов с помощью самодельных взрывных устройств, осужден на 22 года.
ФСБ сорвала украинский теракт против руководства Роскомнадзора
24 апреля, 08:45
"В марте этого года было предложено взорвать Тамбовский областной суд и арбитражный суд Тамбовской области. Я согласился это сделать", - сказал Милосердов.
Он рассказал, что после этого забрал из тайника на территории Московской области два взрывных устройства и подготовил их согласно представленной представителем украинских спецслужб инструкции.
Также на видео демонстрируются изъятые у террориста взрывные устройства и показан процесс доставки его в суд.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
27 апреля, 13:24