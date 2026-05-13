Осужденный за попытку взорвать суды в Тамбове рассказал, как готовил теракт

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Осужденный за подготовку теракта Алексей Милосердов признался, что согласился взорвать Тамбовский областной и арбитражный суды, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.

Также на видео демонстрируются изъятые у террориста взрывные устройства и показан процесс доставки его в суд.