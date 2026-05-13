Рейтинг@Mail.ru
Осужденный за попытку взорвать суды в Тамбове рассказал, как готовил теракт - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 13.05.2026 (обновлено: 11:57 13.05.2026)
Осужденный за попытку взорвать суды в Тамбове рассказал, как готовил теракт

ФСБ показала кадры признания осужденного за подготовку взрывов судов в Тамбове

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Осужденный за подготовку теракта Алексей Милосердов признался, что согласился взорвать Тамбовский областной и арбитражный суды.
  • Он был завербован украинскими спецслужбами и собирался устроить теракты с помощью самодельных взрывных устройств.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Осужденный за подготовку теракта Алексей Милосердов признался, что согласился взорвать Тамбовский областной и арбитражный суды, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила, что Милосердов, завербованный украинскими спецслужбами и собиравшийся устроить теракты в отношении членов тамбовских судов с помощью самодельных взрывных устройств, осужден на 22 года.
Силовики предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ФСБ сорвала украинский теракт против руководства Роскомнадзора
24 апреля, 08:45
"В марте этого года было предложено взорвать Тамбовский областной суд и арбитражный суд Тамбовской области. Я согласился это сделать", - сказал Милосердов.
Он рассказал, что после этого забрал из тайника на территории Московской области два взрывных устройства и подготовил их согласно представленной представителем украинских спецслужб инструкции.
"В момент, когда я подготавливал установку СВУ в городе Тамбове, я был задержан сотрудниками ФСБ России. Киевский режим вовлек меня в терроризм", - добавил он.
Также на видео демонстрируются изъятые у террориста взрывные устройства и показан процесс доставки его в суд.
Задержание террориста - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
27 апреля, 13:24
 
ПроисшествияТамбовская областьМосковская область (Подмосковье)ТамбовФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала