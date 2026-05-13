© iStock.com / fokkebok Женщина на качелях в тропической лагуне Ко Лао Ладинг в Краби в Таиланде

Таиланд может сократить безвиз для иностранцев уже на следующей неделе

Власти хотят внести изменения после расследований о незаконном использовании этого режима.

ДЖАКАРТА, 13 мая — РИА Новости. Власти Таиланда уже на следующей неделе могут вынести на рассмотрение кабинета министров предложение о сокращении срока безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней, сообщает газета Nation

По данным издания, правительство премьер-министра Анутина Чарнвиракула и глава МИД Сихасак Пхыангкеткеу рассматривают пересмотр действующей системы после серии расследований о незаконном использовании безвизового режима иностранными структурами для ведения бизнеса, проживания и противоправной деятельности в стране.

“Визовые меры изначально вводились с благими намерениями, однако теперь необходимо оценить, не используются ли они не по назначению”, — заявил Сихасак, отметив, что предложение может быть передано в кабинет министров "уже на следующей неделе".

Параллельно департамент специальных расследований Таиланда начал проверку более 11 тысяч компаний в туристических регионах, включая Самуи и Пханган, по подозрению в использовании подставных схем владения бизнесом иностранцами.

Дополнительное внимание властей привлекло дело гражданина Китая , задержанного после ДТП, в рамках которого следствие заявило об обнаружении оружия, взрывных устройств, нескольких паспортов и возможных связей с транснациональными криминальными сетями.