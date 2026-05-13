Священник назвал особо почитаемых на Руси святых

Память Бориса и Глеба в Русской церкви отмечают 15 мая, а также 6 августа и 18 сентября.

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Первые русские святые Борис и Глеб особо почитались на Руси, так как были канонизированными как страстотерпцы правителями, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

"Благоверные князья Борис и Глеб были одними из самых почитаемых святых на Руси. Это хронологически первые святые на Руси и первые на Руси страстотерпцы – тысячу лет в этом чине не было никаких канонизаций", – сказал Береговой РИА Новости.

То, что первые и последние князья-правители России прославлены как страстотерпцы – знаковое для нее явление, считает он.

"Это накладывает отпечаток на всю нашу историю. И именно по этой причине народ очень тепло относился к ним и строил множество храмов в их честь", – заключил священник.

Береговой добавил, что ему очень близки эти святые: он был настоятелем храма Бориса и Глеба в городе Юхнов под Калугой и ныне занимается восстановлением посвященного им храма.

Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) жили на рубеже X и XI веков. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного киевского князя Владимира Святославича, крестителя Руси. Во время начавшейся после его смерти междоусобицы они были убиты по приказу их старшего брата Святополка, хотя сами отказались от того, чтобы ради власти покушаться на его жизнь.