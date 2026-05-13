ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял до 150 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подлиман, Шийковка, Дружелюбовка и Новый Мир в Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155 миллиметровая самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и две 155 миллиметровые самоходные артиллерийские установки Braveheart производства Великобритании. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
