МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку начальника батальона ВСУ полковника Александра Борща, по приказу которого в 2023 году была атакована Белгородская область, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд заочно приговорил Борща к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима. Кроме того суд удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба и гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.