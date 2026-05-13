Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку начальника батальона ВСУ - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 13.05.2026
Суд заочно приговорил к пожизненному сроку начальника батальона ВСУ

Суд заочно приговорил к пожизненному сроку начальника батальона ВСУ Борща

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил начальника батальона ВСУ полковника Александра Борща к пожизненному сроку.
  • Установлено, что по приказу Борща 11 октября 2023 года с территории Украины были запущены БПЛА, снаряженные кумулятивным зарядом, в сторону Белгородской области.
  • Суд также удовлетворил гражданские иски о возмещении имущественного ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку начальника батальона ВСУ полковника Александра Борща, по приказу которого в 2023 году была атакована Белгородская область, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Судом установлено, что 11 октября 2023 года по приказу и под личным руководством начальника штаба механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины Борща с территории Волчанского района Харьковской области Украины в сторону Белгородской области были запущены несколько БПЛА, снаряженным кумулятивным зарядом гранаты (выстрела) для РПГ-7. В результате их попадания по приграничной территории Российской Федерации несколько человек пострадали, один погиб.
"Суд заочно приговорил Борща к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима. Кроме того суд удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба и гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что Борщ заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
На Украине офицеров ПВО переводят в штурмовики из-за огромных потерь ВСУ
Вчера, 20:40
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала