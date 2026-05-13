Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку начальника батальона ВСУ полковника Александра Борща, по приказу которого в 2023 году была атакована Белгородская область, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Судом установлено, что 11 октября 2023 года по приказу и под личным руководством начальника штаба механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины Борща с территории Волчанского района Харьковской области Украины в сторону Белгородской области были запущены несколько БПЛА, снаряженным кумулятивным зарядом гранаты (выстрела) для РПГ-7. В результате их попадания по приграничной территории Российской Федерации несколько человек пострадали, один погиб.
"Суд заочно приговорил Борща к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима. Кроме того суд удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба и гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму более 2 миллионов 700 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что Борщ заочно арестован и объявлен в международный розыск.