В Турции суд дал два пожизненных литовцу за убийство бывшей жены и ее дочки - РИА Новости, 13.05.2026
21:59 13.05.2026
В Турции суд дал два пожизненных литовцу за убийство бывшей жены и ее дочки

© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в турецком Бодруме приговорил гражданина Литвы Андрея Кушлевича к двум пожизненным срокам за убийство бывшей супруги-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери.
  • Кушлевич отверг все обвинения, заявив, что на видеозаписях не он, а другой человек, и его адвокат заявила о намерении подать апелляцию.
СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Суд в турецком Бодруме приговорил к двум пожизненным срокам гражданина Литвы Андрея Кушлевича, обвиняемого в убийстве своей бывшей супруги-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме осенью 2023 года, сообщило в среду агентство DHA.
"2-й суд Бодрума по тяжким уголовным делам приговорил Кушлевича к двум пожизненным срокам за умышленное убийство экс-супруги и ее дочери", - сообщило агентство.
Сам Кушлевич на заседании суда отверг все обвинения и заявил, что на видеозаписях не он, а другой человек. Адвокат литовца заявила о намерении подать апелляцию.
Суд полностью удовлетворил требование обвинения. Кушлевича в феврале экстрадировали в Турцию из ФРГ, где его задержали в мае 2024 года.
Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочки Даяны нашли 28 ноября 2023 года спустя пять дней поисков в турецком Бодруме, они были завернуты в одеяла и оставлены на обочине дороги. Кушлевич не имел права приближаться к бывшей супруге, в квартире Двизовой после убийства он провел почти пять часов и отмыл ее, выяснили ранее турецкие следователи.
Согласно выводам турецкого следствия, Кушлевич после убийства забрал пятилетнего сына и уехал в Литву. Отмечается, что Кушлевич и Двизова конфликтовали из-за намерения женщины лишить его родительских прав на сына.
Кушлевич с 2017 года был объявлен в России в розыск за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным турецких СМИ, Кушлевич был солдатом-наемником в Литве.
В январе 2024 года СК России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и ее дочери "по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц")".
