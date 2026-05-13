В Турции суд дал два пожизненных литовцу за убийство бывшей жены и ее дочки

СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Суд в турецком Бодруме приговорил к двум пожизненным срокам гражданина Литвы Андрея Кушлевича, обвиняемого в убийстве своей бывшей супруги-россиянки Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме осенью 2023 года, сообщило в среду агентство DHA.

"2-й суд Бодрума по тяжким уголовным делам приговорил Кушлевича к двум пожизненным срокам за умышленное убийство экс-супруги и ее дочери", - сообщило агентство.

Сам Кушлевич на заседании суда отверг все обвинения и заявил, что на видеозаписях не он, а другой человек. Адвокат литовца заявила о намерении подать апелляцию.

Суд полностью удовлетворил требование обвинения. Кушлевича в феврале экстрадировали в Турцию из ФРГ , где его задержали в мае 2024 года.

Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочки Даяны нашли 28 ноября 2023 года спустя пять дней поисков в турецком Бодруме, они были завернуты в одеяла и оставлены на обочине дороги. Кушлевич не имел права приближаться к бывшей супруге, в квартире Двизовой после убийства он провел почти пять часов и отмыл ее, выяснили ранее турецкие следователи.

Согласно выводам турецкого следствия, Кушлевич после убийства забрал пятилетнего сына и уехал в Литву . Отмечается, что Кушлевич и Двизова конфликтовали из-за намерения женщины лишить его родительских прав на сына.

Кушлевич с 2017 года был объявлен в России в розыск за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным турецких СМИ, Кушлевич был солдатом-наемником в Литве.