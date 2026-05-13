Суд оштрафовал экс-главу самарского ГУМЧС на 293 миллиона рублей

САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары при вынесении приговора помимо основного наказания обязал выплатить экс-главу регионального ГУМЧС Олега Бойко штраф в размере более 293 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
"Суд признал Бойко виновным по части 6 статьи 290 УК РФ и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 293 895 300 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 8 лет, с лишением специального звания – генерал-майор внутренней службы", - говорится в сообщении пресс-службе в канале на платформе "Макс".
Также вынесены приговоры еще семерым обвиняемым по данному уголовному делу. Они получили от 4 до 8 лет лишения свободы, добавили в объединенной пресс-службе судов.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что экс-глава ГУМЧС России по Самарской области вступил в сговор с учредителем коммерческой организации Яном Гущиным. Целью преступного заговора было получение взяток ежемесячно с января 2020 года по декабрь 2023 года в сумме не менее 1 миллиона рублей, а также не менее 15% от заключенных контрактов, касающихся пожарной безопасности в Самарской области. Всего Бойко получил незаконное вознаграждение на сумму более 73 миллионов рублей.
Вместе с Гущиным взятки Бойко передавали сотрудницы коммерческих организаций Елена Тютюнник и Наталья Фроловская. Среди фигурантов дела о получении взятки в особо крупном размере также указаны экс-сотрудники регионального ГУМЧС России Дмитрий Зинин, Алексей Мамыкин, экс-руководитель управления гражданской защиты администрации Самары Игорь Дахно, бывший сотрудник организации "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой, а также бывший замдиректора МБУ "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин. По версии гособвинения, они получали процент от заключенных с организациями Гущина контрактов. В целом фигуранты получили взятки на суммы от более 1 миллиона рублей до 21,5 миллиона рублей.