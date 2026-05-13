Суд оштрафовал экс-главу самарского ГУМЧС на 293 миллиона рублей

САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары при вынесении приговора помимо основного наказания обязал выплатить экс-главу регионального ГУМЧС Олега Бойко штраф в размере более 293 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Также вынесены приговоры еще семерым обвиняемым по данному уголовному делу. Они получили от 4 до 8 лет лишения свободы, добавили в объединенной пресс-службе судов.