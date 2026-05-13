Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал экс-главу самарского ГУМЧС на 293 миллиона рублей - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 13.05.2026 (обновлено: 15:31 13.05.2026)
Суд оштрафовал экс-главу самарского ГУМЧС на 293 миллиона рублей

Суд оштрафовал осужденного экс-главу самарского ГУМЧС Бойко на 293 млн рублей

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиОлег Бойко
Олег Бойко - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Олег Бойко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-главу самарского ГУМЧС Олега Бойко оштрафовали на 293 миллиона рублей.
  • Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии с лишением права занимать определенные должности и специального звания.
  • Еще семеро обвиняемых по делу получили от 4 до 8 лет лишения свободы.
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Ленинский районный суд Самары при вынесении приговора помимо основного наказания обязал выплатить экс-главу регионального ГУМЧС Олега Бойко штраф в размере более 293 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
"Суд признал Бойко виновным по части 6 статьи 290 УК РФ и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 293 895 300 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 8 лет, с лишением специального звания – генерал-майор внутренней службы", - говорится в сообщении пресс-службе в канале на платформе "Макс".
Сергей Верхоглядов во время избрания меры пресечения в Басманном районном суде города Москвы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Экс-министра транспорта Тверской области арестовали по делу о взятках
12 мая, 12:07
Также вынесены приговоры еще семерым обвиняемым по данному уголовному делу. Они получили от 4 до 8 лет лишения свободы, добавили в объединенной пресс-службе судов.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что экс-глава ГУМЧС России по Самарской области вступил в сговор с учредителем коммерческой организации Яном Гущиным. Целью преступного заговора было получение взяток ежемесячно с января 2020 года по декабрь 2023 года в сумме не менее 1 миллиона рублей, а также не менее 15% от заключенных контрактов, касающихся пожарной безопасности в Самарской области. Всего Бойко получил незаконное вознаграждение на сумму более 73 миллионов рублей.
Вместе с Гущиным взятки Бойко передавали сотрудницы коммерческих организаций Елена Тютюнник и Наталья Фроловская. Среди фигурантов дела о получении взятки в особо крупном размере также указаны экс-сотрудники регионального ГУМЧС России Дмитрий Зинин, Алексей Мамыкин, экс-руководитель управления гражданской защиты администрации Самары Игорь Дахно, бывший сотрудник организации "Служба эксплуатации зданий и сооружений" Евгений Луговой, а также бывший замдиректора МБУ "Ресурсный центр социальной сферы" Антон Палушкин. По версии гособвинения, они получали процент от заключенных с организациями Гущина контрактов. В целом фигуранты получили взятки на суммы от более 1 миллиона рублей до 21,5 миллиона рублей.
Денис Буцаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Экс-замглавы Минприроды Буцаева объявили в розыск
Вчера, 01:50
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияСамарская областьСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала