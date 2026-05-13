Суд продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову.

Защита настаивала на замене домашнего ареста на запрет определенных действий, но следователь не увидела для этого оснований.

Олег Чемезов проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере вместе с другими фигурантами, им вменяют хищение субсидий.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить Чемезову Олегу Леонидовичу срок домашнего ареста", – озвучила решение судья.

Она уточнила, что домашний арест продлен до 15 августа.

Оба защитника обвиняемого настаивали на замене Чемезову меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий, объясняя это необходимостью выхода для частых медицинских обследований. На что следователь заявила, что не видит оснований для этого, поскольку фигурант, по ее словам, может скрыться от правоохранительных органов, в том числе в соседних регионах.

"Он специально приехал в миграционную службу и сдал свой загранпаспорт, у него нет желания куда-то скрываться", – отметил адвокат экс-замгубернатора Николай Бердников.

На замечание адвокатов о том, что Чемезову нужны длительные прогулки, обвинение напомнило, что у фигуранта есть в квартире большой балкон, где тот может прогуливаться.