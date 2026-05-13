12:43 13.05.2026 (обновлено: 12:46 13.05.2026)
Суд арестовал жителей Новороссийска, передававших данные террористам

Суд арестовал двух жителей Новороссийска, передававших данные террористам

Статуя Фемиды. Архивное фото
  • Суд арестовал двоих жителей Новороссийска по делу об участии в террористической организации.
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Суд арестовал двоих жителей Новороссийска, передававших данные украинским террористам, по делу об участии в террористической организации, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении злоумышленников возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России ("Участие в деятельности террористической организации"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет... им (фигурантам- ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в УФСБ агентству.
В среду в УФСБ по Краснодарскому краю сообщили о задержании двух жителей Новороссийска, которые по заданию представителей украинской террористической организации собирали и передавали информацию о военных объектах региона. Сообщается, что по указанию куратора фигуранты осуществили сбор и передачу информации в отношении одной из воинских частей региона, а также произвели фотосъемку военных объектов в бухте Новороссийска с указанием их координат.
