Суд в Подмосковье вернул квартиру пенсионерке, ставшей жертвой мошенников

По данным ведомства, подсудимый Роман Попов для дистанционного обмана россиян вступил в преступный сговор с другими участниками ОПГ, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Соучастники в мае 2024 года через мессенджер связались с пенсионеркой и под видом правоохранителей убедили в необходимости оформления кредитов и продаже квартиры якобы для сохранения имущества и денег. Пенсионерка перевела все деньги на подконтрольные Попову банковские счета, которые он обналичил для распределения между подельниками.