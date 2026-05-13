Суд в Подмосковье вернул квартиру пенсионерке, ставшей жертвой мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в подмосковной Дубне вернул квартиру и деньги пенсионерке, ставшей жертвой мошенников.
- Подсудимого приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.
- По искам прокуратуры кредитный договор с банком признан недействительным, и квартира с перечисленными денежными средствами возвращены пенсионерке.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Суд в подмосковной Дубне вернул квартиру и деньги пенсионерке, которая стала жертвой мошенников, сообщает прокуратура области.
По данным ведомства, подсудимый Роман Попов для дистанционного обмана россиян вступил в преступный сговор с другими участниками ОПГ, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Соучастники в мае 2024 года через мессенджер связались с пенсионеркой и под видом правоохранителей убедили в необходимости оформления кредитов и продаже квартиры якобы для сохранения имущества и денег. Пенсионерка перевела все деньги на подконтрольные Попову банковские счета, которые он обналичил для распределения между подельниками.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Дубны приговорил Попова к трем годам шести месяцем лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере". Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации материального вреда.
"По искам прокуратуры города кредитный договор с банком судом признан недействительным, квартира и перечисленные денежные средства возвращены пенсионерке", - подчеркнули в прокуратуре.
Приговор суда вступил в силу.