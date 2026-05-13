Защита россиян Ивина и Ольшанского добивается переноса суда в США на осень

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита граждан России Сергея Ивина и Олега Ольшанского, экстрадированных из Болгарии в США, ходатайствует о переносе судебного процесса с июня на сентябрь.

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Защита граждан России Сергея Ивина и Олега Ольшанского, экстрадированных из Болгарии в США, ходатайствует о переносе судебного процесса с июня на сентябрь, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.

Ближайшее организационное заседание по делу двух россиян все еще запланировано на 13 мая, а суд присяжных назначен на 1 июня.

В качестве оснований для переноса суда защита указала на большой объем материалов дела, значительная часть которых на русском языке, а также на то, что Ольшанский недавно нанял нового адвоката, которому необходимо время для изучения дела, выяснило РИА Новости.

Кроме того, защита намерена собирать доказательства в Восточной Европе и рассматривает возможность подать ходатайство об изменении меры пресечения.

Прокуратура и сторона Ивина не возражают, сказано в документе.

Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ , а также в отмывании денег. Как подсчитало РИА Новости, Ивину и Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы.

Россияне были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и выданы американской стороне 26 марта.