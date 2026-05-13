Защита россиян Ивина и Ольшанского добивается переноса суда в США на осень
03:25 13.05.2026
Защита россиян Ивина и Ольшанского добивается переноса суда в США на осень

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита граждан России Сергея Ивина и Олега Ольшанского, экстрадированных из Болгарии в США, ходатайствует о переносе судебного процесса с июня на сентябрь.
  • Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ, а также в отмывании денег, им может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы.
  • Россияне были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и выданы американской стороне 26 марта.
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Защита граждан России Сергея Ивина и Олега Ольшанского, экстрадированных из Болгарии в США, ходатайствует о переносе судебного процесса с июня на сентябрь, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы.
Ближайшее организационное заседание по делу двух россиян все еще запланировано на 13 мая, а суд присяжных назначен на 1 июня.
В качестве оснований для переноса суда защита указала на большой объем материалов дела, значительная часть которых на русском языке, а также на то, что Ольшанский недавно нанял нового адвоката, которому необходимо время для изучения дела, выяснило РИА Новости.
Кроме того, защита намерена собирать доказательства в Восточной Европе и рассматривает возможность подать ходатайство об изменении меры пресечения.
Прокуратура и сторона Ивина не возражают, сказано в документе.
Ольшанский и Ивин обвиняются в сговоре с целью нарушения американских санкций против РФ, а также в отмывании денег. Как подсчитало РИА Новости, Ивину и Ольшанскому может грозить до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы.
Россияне были арестованы в Болгарии в декабре 2025 года и выданы американской стороне 26 марта.
МИД России тогда заявил РИА Новости, что задержание россиян в Болгарии для передачи США закрепляет за Софией реноме безропотной марионетки Вашингтона.
