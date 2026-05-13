Шотландская национальная партия готовит вотум недоверия Стармеру, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шотландская национальная партия намерена выдвинуть вотум недоверия премьер-министру Великобритании Киру Стармеру.
- Почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке премьера после провала партии на местных выборах.
ЛОНДОН, 13 мая - РИА Новости. Шотландская национальная партия (ШНП) намерена выдвинуть вотум недоверия премьеру Великобритании Киру Стармеру, сообщает шотландское издание Hollyrood со ссылкой на лидера фракции в британском парламенте Дэйва Дугана.
Ранее почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке премьера после провала партии на местных выборах. Также из протеста ушли в отставку ряд чиновников правительства, однако Стармер заявил, что уходить не собирается.
"Лидер фракции ШНП пообещал выдвинуть вотум недоверия Киру Стармеру, если премьер-министр не уйдет в отставку", - пишет издание.
Отмечается, что ШНП предложит вотум недоверия в форме поправки к законопроекту об утверждении тронной речи короля Карла III, которую он произнес в палате лордов в среду. Речь является программой для правительства на срок новой парламентской сессии.
"Этот цирк с борьбой за власть в Вестминстере больше не может продолжаться… Лейбористская партия погрузила Великобританию в хаос и настолько поглощена внутренними разборками, что ничего не делает, чтобы помочь нуждающимся семьям", - заявил Дуган.
Ранее британские СМИ сообщили, что министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг может уйти в отставку, чтобы бороться за место премьера на фоне призывов к уходу Стармера.
Региональные выборы в Великобритании прошли в минувший четверг. Выборы проходили в 136 регионах Англии. Согласно итоговым результатам, лейбористы потеряли почти 1,2 тысячи из более чем 2,2 тысячи ранее занятых представителями партии мест в муниципальных советах. Основным победителем стала правая партия Reform UK, набрав порядка 1,4 тысячи мест.