США готовы выделить Кубе 100 миллионов долларов гумпомощи, заявил госдеп

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая – РИА Новости. США готовы выделить Кубе 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, утверждает госдеп.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявлял во вторник, что в Гаване ничего не знают о якобы предложенной Вашингтоном гуманитарной помощи, отмечая, что "они лгут про 100 миллионов долларов".
"Сегодня госдепартамент публично вновь заявляет о щедром предложении Соединенных Штатов предоставить дополнительные 100 миллионов долларов прямой гуманитарной помощи кубинскому народу, которая будет распределяться в координации с католической церковью и другими надежными независимыми гуманитарными организациями", – говорится в заявлении ведомства.
В госдепе отметили, что решение остается за Кубой.