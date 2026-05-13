США готовы выделить Кубе 100 миллионов долларов гумпомощи, заявил госдеп
22:15 13.05.2026 (обновлено: 22:16 13.05.2026)
США готовы выделить Кубе 100 миллионов долларов гумпомощи, заявил госдеп

© AP Photo / Ramon Espinosa — Флаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США готовы выделить Кубе 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, утверждает госдеп.
  • Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что в Гаване ничего не знают о якобы предложенной Вашингтоном гуманитарной помощи и назвал информацию о ней ложной.
  • В госдепе отметили, что решение остается за Кубой.
НЬЮ-ЙОРК, 13 мая – РИА Новости. США готовы выделить Кубе 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, утверждает госдеп.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявлял во вторник, что в Гаване ничего не знают о якобы предложенной Вашингтоном гуманитарной помощи, отмечая, что "они лгут про 100 миллионов долларов".
"Сегодня госдепартамент публично вновь заявляет о щедром предложении Соединенных Штатов предоставить дополнительные 100 миллионов долларов прямой гуманитарной помощи кубинскому народу, которая будет распределяться в координации с католической церковью и другими надежными независимыми гуманитарными организациями", – говорится в заявлении ведомства.
В госдепе отметили, что решение остается за Кубой.
