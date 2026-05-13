NYT: конгресс США может рассмотреть законопроект о военной помощи Украине
21:12 13.05.2026 (обновлено: 21:13 13.05.2026)
Флаг США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгресс США в конце мая может рассмотреть законопроект о военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.
  • Конгрессмен Кевин Кайли стал 218-м законодателем, подписавшим петицию о рассмотрении законопроекта, что позволило добиться его оперативного рассмотрения.
  • Шансы на принятие законопроекта невелики из-за широкого противодействия со стороны республиканцев, включая президента Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 13 мая – РИА Новости. Конгресс США в конце мая может рассмотреть законопроект о военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов, сообщила в среду газета New York Times.
"Конгрессмен Кевин Кайли, независимый законодатель от штата Калифорния, входящий в республиканскую фракцию, подписал петицию, требующую проведения голосования и запускающую отсчет времени, который обяжет руководство палаты представителей вынести соответствующий законопроект на рассмотрение уже к концу текущего месяца", - говорится в материале.
Там указывается, что Кайли стал 218-м законодателем, подписавшим петицию. Это позволило обойти руководство палаты и добиться оперативного рассмотрения документа.
Законопроект о поддержке Украины был предложен конгрессменом-демократом Грегори Миксом в апреле 2025 года. В частности, он подразумевает выделение 1,3 млрд долларов на помощь Киеву в сфере безопасности, а также предоставление дополнительной поддержки в размере до 8 млрд долларов в виде прямых займов.
Данный документ оставался без движения более года. Его инициаторам не хватало подписи всего лишь одного законодателя, которым и стал Кайли. По мнению газеты, это стало ударом для спикера палаты представителей Майка Джонсона, которому приходится лавировать, чтобы удержать единство республиканской фракции.
"Шансы на принятие этого законопроекта невелики, учитывая широкое противодействие со стороны республиканцев, в том числе президента Дональда Трампа", - говорится в материале.
