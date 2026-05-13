СМИ: США экономили бомбы при ударах по Ирану, опасаясь конфликтов в Азии

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Пентагон был вынужден ограничить применение противобункерных боеприпасов при ударах по Ирану, чтобы сохранить запасы на случай потенциальных вооруженных конфликтов с Китаем и КНДР, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
В марте эта же газета сообщала, что за время конфликта с Ираном США практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму ракет Tomahawk и израсходовали двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
