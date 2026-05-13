В SPACECOM заявили о планах США подготовить план ведения орбитальной войны

План разрабатывается в формате многонациональной операции Olympic Defender, в которой участвуют Австралия, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Новая Зеландия.

ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Космическое командование ВС США и союзники Вашингтона рассчитывают до конца года завершить совместный план ведения будущей "орбитальной войны", заявил командующий SPACECOM генерал Стивен Уайтинг.

"Мы сейчас совместно разрабатываем концепцию операций по защите орбитальных объектов", — сказал Уайтинг, выступая в вашингтонском Институте Митчелла.

По словам генерала, США и их союзники должны определить, как объединить свои космические возможности, чтобы как минимум избежать дублирования действий, а в дальнейшем — интегрировать и синхронизировать их. "Я ожидаю, что это будет завершено примерно к концу этого года", — добавил он.

Канада, Франция, Германия, Великобритания и Речь идет о формате многонациональной операции Olympic Defender, в котором участвуют Австралия Новая Зеландия . Как отмечает издание Breaking Defense, этот формат долгое время использовался главным образом для совместного планирования в военной космической сфере, однако теперь SPACECOM стремится перейти от координации к практическим действиям — прежде всего через совместные учения.

Уайтинг не стал раскрывать, какие именно средства войдут в будущий план. Он лишь отметил, что союзники будут опираться на уже проведенные за последние полтора года учения, в ходе которых страны отрабатывали сближение космических аппаратов и наблюдение за объектами на орбите.