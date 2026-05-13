ВВС США планируют модернизировать парк бомбардировщиков B-52 к 2038 году

ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов планируют завершить модернизацию своего парка бомбардировщиков B-52H Stratofortress к 2038 году, заявил заместитель начальника штаба ВВС США по планированию Дэвид Тейбор.

"Мы по-прежнему твердо придерживаемся приоритетов краткосрочной и долгосрочной боеготовности и запрашиваем финансирование на обслуживание и модернизацию бомбардировщиков B-52 в срок до 2038 года", - говорится в письменных показаниях Тейбора на бюджетных слушаниях в сенате.