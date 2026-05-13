Рубио отправился в Китай в странном костюме - РИА Новости, 13.05.2026
06:17 13.05.2026 (обновлено: 16:42 13.05.2026)
Рубио отправился в Китай в странном костюме

NewsNation: Марко Рубио оделся как Мадуро для визита в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио выбрал для визита в Китай костюм, похожий на одежду венесуэльского лидера Николаса Мадуро после его похищения.
  • Журналистка Келли Мейер отметила, что это сообщение появилось на следующий день после интервью президента США Дональда Трампа, в котором он высказал идею присоединить Венесуэлу к США в качестве 51-го штата.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выбрал для визита в Китай костюм, похожий на одежду венесуэльского лидера Николаса Мадуро после его похищения, обратило внимание издание NewsNation.
"Директор по коммуникациям Белого дома только что поделился этой фотографией госсекретаря Рубио на борту Air Force One в том же спортивном костюме, в котором был запечатлен Мадуро", — написала в соцсети X корреспондент Келли Мейер, комментируя снимок, опубликованный Стивеном Чунгом.
Журналистка отметила, что это фото появилось на следующий день после интервью президента Дональда Трампа, в котором он высказал идею присоединить Венесуэлу к США в качестве 51-го штата.
Третьего января США нанесли массированный удар по Венесуэле. Президента Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента.
После этого Вашингтон и Каракас начали процесс восстановления дипломатических отношений.
