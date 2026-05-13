Рубио отправился в Китай в странном костюме

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио выбрал для визита в Китай костюм, похожий на одежду венесуэльского лидера Николаса Мадуро после его похищения, обратило внимание издание NewsNation.
Журналистка отметила, что это фото появилось на следующий день после интервью президента Дональда Трампа, в котором он высказал идею присоединить Венесуэлу к США в качестве 51-го штата.
Третьего января США нанесли массированный удар по Венесуэле. Президента Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента.
После этого Вашингтон и Каракас начали процесс восстановления дипломатических отношений.