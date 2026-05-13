К SputnikPro присоединился Педагогический университет Виннеба из Ганы

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik провело первый модуль SputnikPro для одного из ведущих государственных вузов Ганы – Педагогического университета Виннеба.
Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков рассказал более 50 слушателям о работе современного информационного агентства. Отдельное внимание было уделено вопросам медиаэтики, достоверности контента, верификации информации и ответственности журналистов перед аудиторией.
Декан факультета коммуникации и медиаисследований Педагогического университета Виннеба Альберт Ворньо поблагодарил Sputnik за проведение лекции и подчеркнул значимость подобных образовательных инициатив для студентов и молодых специалистов в сфере медиа.
После основной части вебинара состоялась сессия вопросов и ответов, в ходе которой участники обсудили перспективы развития международной журналистики, влияние социальных сетей на медиапотребление, а также вызовы, с которыми сталкиваются современные СМИ.
SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают медиаменеджеры Sputnik и приглашённые эксперты. В рамках сессий обсуждаются различные аспекты журналистской деятельности, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях и развитие цифровых медиа. С 2018 года очные встречи проекта прошли в десятках стран, а онлайн-сессии охватили широкую международную аудиторию. Общее число участников SputnikPro превышает 15 000 человек.