Рейтинг@Mail.ru
ЕС нарастил импорт СПГ из России - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 13.05.2026
ЕС нарастил импорт СПГ из России

РИА Новости: ЕС в апреле нарастил импорт СПГ из России на 15,5%

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз на Сахалине
Танкер-газовоз на Сахалине - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Танкер-газовоз на Сахалине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Импорт СПГ из России в страны Евросоюза в апреле вырос на 15,5% по сравнению с апрелем прошлого года и достиг 2,169 миллиарда кубометров.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа (СПГ) из России в апреле вырос на 15,5% по сравнению с апрелем прошлого года и достиг 2,169 миллиарда кубометров, следует из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel.
Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. А в апреле они отступили от рекорда, после того как ЕС ввел запрет на поставки из России по краткосрочным контрактам. На этом фоне импорт из России снизился в апреле по сравнению с мартом на 11,8%.
Танкер-газовоз на Сахалине - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Россия вытеснила Катар из тройки мировых лидеров экспорта СПГ
27 апреля, 16:41
Импорт Евросоюза СПГ из России в январе-апреле составил 8,976 миллиарда кубометров, увеличившись на 18,5%.
Поставки СПГ из стран Ближнего Востока в апреле упали более чем в 10 раз, до 117 миллионов кубометров, в анваре-апреле - почти в два раза, до 2,601 миллиарда кубометров.
Импорт из американских стран (США и Тринидад и Тобаго) в апреле составил 8,091 миллиарда кубометров, увеличившись на 1,2%, а в январе-апреле составил 31,992 миллиарда кубометров, увеличившись на 16,6%.
Поставки из стран Африки в апреле составили 1,435 миллиарда кубометров, что на 15,9% ниже, чем в апреле прошлого года, в январе-апреле - 5,654 миллиарда кубометров, что на 21,3% ниже, чем в январе-апреле прошлого года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Китай зарабатывает сверхприбыли на российском СПГ
3 апреля, 08:00
 
ЭкономикаРоссияБлижний ВостокСШАЕвросоюзСПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала