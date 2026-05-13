Спецоперация, 13 мая: ВСУ потеряли за сутки около 1060 военнослужащих

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Группировки российских войск, участвующие в спецоперации, за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям, ВСУ за сутки потеряли порядка 1060 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в среду.
Кроме того, украинские войска лишились 11 боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии, четырех станций радиоэлектронной борьбы.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также местам сборки, хранения, запуска беспилотников, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", два снаряда РСЗО HIMARS и 572 беспилотника самолетного типа.
Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Московский институт теплотехники (МИТ) и наградил коллектив института орденом "За доблестный труд". Там он заявил, что подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами эффективно применялись в ходе СВО.
Приглашение в силе
Президент США Дональд Трамп во вторник допустил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, конфликт становится все ближе к завершению. В то же время, американский лидер сказал, что общего понимания с РФ по Донбассу нет.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что такого визита на повестке дня нет. Позднее он отметил, что приглашение президента РФ Владимира Путина Трампу посетить Россию остается в силе.
Сознательные провокации
Украина, особенно в последнее время, с целью провокации проводит сознательные ракетные и беспилотные атаки на жилые кварталы российских городов, где вообще отсутствуют какие-либо военные объекты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу RT India.
Министр добавил, что США открыто говорили о своем желании взять под контроль транзит газа из России в Европу через Украину. Он отметил регулярный диалог между РФ и США, но подчеркнул, что в целом администрация Трампа продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена.
Существенные потери в Сумской области несет 107-я бригада территориальной обороны ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в социальных сетях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства добавил, что подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ переброшены из Харьковской области в Сумскую область.
Кроме того, в силовых структурах рассказали, что в ВСУ отмечается существенный дефицит военной формы. Так, подразделения на сумском направлении используют камуфляж иракской армии, который, по имеющимся сведениям, закупался украинскими неправительственными организациями на территории США.
Ожидают сложные переговоры
Песков в среду сообщил журналистам, что для начала полноформатных мирных переговоров Владимир Зеленский должен отдать приказ ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. Переговоры неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей, предупредил пресс-секретарь президента РФ.
Он добавил, что Москва продолжает диалог по имеющимся каналам с Вашингтоном, контакты осуществляются на постоянной основе. Через США, которые выступают посредником, Россия обменивается информацией с Украиной, рассказал Песков.
Миллионы боеприпасов
Словакия поставляет на Украину миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, объемы поставок в будущем будут еще расти, сообщил президент республики Петер Пеллегрини журналистам на полях саммита "Бухарестской девятки".
Стоимость дня боевых действий
Украинские СМИ в среду сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, Полтаве, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ужгороде, Ровно, Львовской области и подконтрольном ВСУ Херсоне.
Один день боевых действий обходится Украине приблизительно в 450 миллионов долларов, заявил в среду украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Также он сообщил, что этот год может стать решающим для достижения мира, но для этого необходимо участие американской стороны.
Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что насильно мобилизованные массово бегут из ВСУ, из-за чего на Украине огромное количество дезертиров. Он также выразил удивление, что украинские военкоматы не считают это своей проблемой.
