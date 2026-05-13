Спецоперация, 13 мая: ВСУ потеряли за сутки около 1060 военнослужащих

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Группировки российских войск, участвующие в спецоперации, за прошедшие сутки улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям, ВСУ за сутки потеряли порядка 1060 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в среду.

Кроме того, в силовых структурах рассказали, что в ВСУ отмечается существенный дефицит военной формы. Так, подразделения на сумском направлении используют камуфляж иракской армии, который, по имеющимся сведениям, закупался украинскими неправительственными организациями на территории США.