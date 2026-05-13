Командир рассказал о расширении буферной зоны на Сумском направлении

КУРСК, 13 мая – РИА Новости. Огневая группа РХБЗ группировки войск "Север" при расширении буферной зоны безопасности успешно поражает все выявленные цели ВСУ на Сумском направлении, рассказал РИА Новости командир тяжелой огнеметной группы с позывным "Глухарь".

"За месяц около 40 выездов отработали. Все цели поражены. Расширяем буферную зону для безопасности наших граждан. Противник пытается цепляться за каждый населенный пункт, но наша задача — отодвинуть его как можно дальше от границы, чтобы мирные люди жили спокойно", - рассказал агентству "Глухарь".

По его словам, применение тяжелых огнеметных систем позволяет гарантированно уничтожать укрепленные узлы обороны, скопление живой силы и технику ВСУ в приграничной полосе.