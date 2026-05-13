Командир рассказал о расширении буферной зоны на Сумском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 13.05.2026
Командир рассказал о расширении буферной зоны на Сумском направлении

Огневая группа РХБЗ "Севера", расширяем буферную зону на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Огневая группа РХБЗ группировки войск «Север» успешно поражает выявленные цели ВСУ на Сумском направлении.
  • Командир тяжелой огнеметной группы с позывным «Глухарь» рассказал, что за месяц было проведено около 40 выездов и все цели были поражены.
  • Применение тяжелых огнеметных систем позволяет гарантированно уничтожать укрепленные узлы обороны, скопление живой силы и технику ВСУ в приграничной полосе.
КУРСК, 13 мая – РИА Новости. Огневая группа РХБЗ группировки войск "Север" при расширении буферной зоны безопасности успешно поражает все выявленные цели ВСУ на Сумском направлении, рассказал РИА Новости командир тяжелой огнеметной группы с позывным "Глухарь".
"За месяц около 40 выездов отработали. Все цели поражены. Расширяем буферную зону для безопасности наших граждан. Противник пытается цепляться за каждый населенный пункт, но наша задача — отодвинуть его как можно дальше от границы, чтобы мирные люди жили спокойно", - рассказал агентству "Глухарь".
По его словам, применение тяжелых огнеметных систем позволяет гарантированно уничтожать укрепленные узлы обороны, скопление живой силы и технику ВСУ в приграничной полосе.
"Тяжелый огнеметный огонь — это серьезный аргумент: там, куда мы пришли, враг долго не держится. Будем и дальше работать, пока зона безопасности не станет надежной", - добавил он.
