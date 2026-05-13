ВС России уничтожили более 55 станций Starlink под Харьковом с начала мая

БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Расчеты 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более 55 станций спутниковой связи Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

Он добавил, что в ходе воздушной разведки антенны Starlink выявлялись как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах противника. По его словам, координаты оперативно передавались расчетам ударных дронов, после чего по целям наносилось огневое поражение FPV-дронами и коптерами со сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью.