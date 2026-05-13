Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили более 55 станций Starlink под Харьковом с начала мая - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 13.05.2026
ВС России уничтожили более 55 станций Starlink под Харьковом с начала мая

Бойцы "Севера" уничтожили более 55 станций Starlink под Харьковом с начала мая

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала мая уничтожили более 55 станций спутниковой связи Starlink ВСУ в Харьковской области.
  • Станции Starlink использовались ВСУ для обеспечения подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления.
  • Уничтожение станций позволило нарушить взаимодействие между подразделениями противника и лишить их устойчивой связи с командованием на отдельных участках линии боевого соприкосновения.
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Расчеты 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более 55 станций спутниковой связи Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"Расчеты разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили с начала мая более 55 станций Starlink ВСУ в Харьковской области. Спутниковая система использовалась противником в обеспечении подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления", - рассказал "Карта".
Он добавил, что в ходе воздушной разведки антенны Starlink выявлялись как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах противника. По его словам, координаты оперативно передавались расчетам ударных дронов, после чего по целям наносилось огневое поражение FPV-дронами и коптерами со сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью.
Собеседник агентства подчеркнул, что уничтожение данных станций позволило нарушить взаимодействие между подразделениями противника и лишить их устойчивой связи с командованием на отдельных участках линии боевого соприкосновения.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Российский расчет "Гиацинт" за день поразил несколько целей ВСУ
Вчера, 06:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала