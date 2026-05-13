ВС России уничтожили более 55 станций Starlink под Харьковом с начала мая

- Расчеты 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала мая уничтожили более 55 станций спутниковой связи Starlink ВСУ в Харьковской области.
- Станции Starlink использовались ВСУ для обеспечения подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления.
- Уничтожение станций позволило нарушить взаимодействие между подразделениями противника и лишить их устойчивой связи с командованием на отдельных участках линии боевого соприкосновения.
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Расчеты 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая уничтожили более 55 станций спутниковой связи Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"Расчеты разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили с начала мая более 55 станций Starlink ВСУ в Харьковской области. Спутниковая система использовалась противником в обеспечении подразделений интернет-соединением и связи с пунктами управления", - рассказал "Карта".
Он добавил, что в ходе воздушной разведки антенны Starlink выявлялись как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах противника. По его словам, координаты оперативно передавались расчетам ударных дронов, после чего по целям наносилось огневое поражение FPV-дронами и коптерами со сбрасываемой осколочно-фугасной боевой частью.
Собеседник агентства подчеркнул, что уничтожение данных станций позволило нарушить взаимодействие между подразделениями противника и лишить их устойчивой связи с командованием на отдельных участках линии боевого соприкосновения.