ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Днепропетровском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь-М2" уничтожили передовой пункт управления сил ВСУ на днепропетровском направлении, сообщило министерство обороны РФ.

"Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь-М2" уничтожили заглубленный передовой пункт управления формирований ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операторы разведывательного расчета войск беспилотных систем выявили опорный пункт противника. В одном из блиндажей противник развернул передовой пункт управления, из которого велось управление штурмовыми подразделениями ВСУ. После подтверждения координат артиллерийский расчет получил задачу на применение высокоточного боеприпаса.

"Далее, получив координаты цели, военнослужащие расчета САУ "Мста-С" оперативно размаскировали установку, произвели наводку, запрограммировали высокоточный боеприпас, выставили посты воздушного наблюдения для защиты САУ от FPV-дронов и приступили к огневому поражению вражеского передового пункта управления", - указывается в сообщении.

