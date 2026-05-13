ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Днепропетровском направлении - РИА Новости, 13.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 13.05.2026
ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Днепропетровском направлении

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
  • Артиллеристы российской группировки войск «Центр» уничтожили передовой пункт управления сил ВСУ на Днепропетровском направлении.
  • Операторы разведывательного расчета войск беспилотных систем выявили опорный пункт противника, в одном из блиндажей которого был развернут передовой пункт управления.
  • С применением высокоточного боеприпаса «Краснополь-М2» артиллеристы поразили цель на дистанции более 19 километров.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь-М2" уничтожили передовой пункт управления сил ВСУ на днепропетровском направлении, сообщило министерство обороны РФ.
"Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь-М2" уничтожили заглубленный передовой пункт управления формирований ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что операторы разведывательного расчета войск беспилотных систем выявили опорный пункт противника. В одном из блиндажей противник развернул передовой пункт управления, из которого велось управление штурмовыми подразделениями ВСУ. После подтверждения координат артиллерийский расчет получил задачу на применение высокоточного боеприпаса.
"Далее, получив координаты цели, военнослужащие расчета САУ "Мста-С" оперативно размаскировали установку, произвели наводку, запрограммировали высокоточный боеприпас, выставили посты воздушного наблюдения для защиты САУ от FPV-дронов и приступили к огневому поражению вражеского передового пункта управления", - указывается в сообщении.
С применением высокоточного боеприпаса "Краснополь-М2" артиллеристы поразили цель на дистанции более 19 километров.
"Наведение боеприпаса "Краснополь-М2" осуществлялось по лазерной подсветке от расчета "Орлан-30", что обеспечило максимальную точность. После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали установку и оперативно убыли в укрытие", - говорится в сообщении.
