Российский оператор FPV-дронов вел воздушный бой, сопровождая мотоштурм

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Российский оператор FPV-дрона вел воздушный бой против украинских дронов, сопровождая штурмовиков на мотоциклах, заезжающих в Кривые Луки в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады с позывным "Москва".
Оператор FPV-дронов "Южной" группировки войск должен был обеспечить безопасный проход штурмовой группы на мотоциклах через освобожденный ранее населенный пункт Закотное перед Кривыми Луками.
"По Закотному гнали два мотоциклиста, мы прикрывали их от FPV-дронов противника. Можно сказать, что вели бой в воздухе, чтобы ребята могли заскочить в Кривые Луки <…> В итоге всё закончилось хорошо, парни остались живы и заскочили в населенный пункт", — рассказал "Щелкун".
Кривые Луки находятся в Донецкой Народной Республике в Славянском районе. Освободив этот населенный пункт, российские силы расширили плацдарм для дальнейшего продвижения к Славянску, давая возможности подойти к важным высотам ВСУ.