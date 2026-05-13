Российский оператор FPV-дронов вел воздушный бой, сопровождая мотоштурм

ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Российский оператор FPV-дрона вел воздушный бой против украинских дронов, сопровождая штурмовиков на мотоциклах, заезжающих в Кривые Луки в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады с позывным "Москва".

"По Закотному гнали два мотоциклиста, мы прикрывали их от FPV-дронов противника. Можно сказать, что вели бой в воздухе, чтобы ребята могли заскочить в Кривые Луки <…> В итоге всё закончилось хорошо, парни остались живы и заскочили в населенный пункт", — рассказал "Щелкун".