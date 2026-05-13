ВС России прошли системы РЭБ ВСУ и поразили их опорные пункты у Орехова - РИА Новости, 13.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
04:00 13.05.2026
ВС России прошли системы РЭБ ВСУ и поразили их опорные пункты у Орехова

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения Вооруженных сил России успешно прошли системы РЭБ ВСУ у Орехова.
  • Нанесены удары по полевым опорным пунктам в пригороде Орехова.
  • Уничтожена живая сила противника, затруднена логистика.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем разведроты и 3-й штурмовой роты 42-й Гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России успешно проделали проходы в линии РЭБ украинских боевиков и совершили налёт на полевые опорные пункты в пригороде города Орехов, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Немец".
Ранее РИА Новости сообщали, что подразделения беспилотных систем 42-й Гвардейской дивизии смогли пройти средства противодействия БПЛА украинских боевиков у города Орехов и успешно уничтожают живую силу и технику противника.
Город Орехов находится вблизи линии боевого соприкосновения в Запорожской области и контролируется ВСУ. Украинские боевики используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же расположены пути снабжения передовых позиций противника.
"Благодаря тому, что расчеты БПЛА разведроты и штурмовой роты смогли взломать систему РЭБ противника был совершен налет на ряд опорных пунктов в районе города Орехов. Уничтожена живая сила противника. Затруднена логистика. Постепенно ослабляется потенциал противника на одном из участков обороны", - рассказал "Немец".
Специальная военная операция на Украине • Безопасность • Россия • Запорожская область • Вооруженные силы Украины
 
 
