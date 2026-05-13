ВС России прошли системы РЭБ ВСУ и поразили их опорные пункты у Орехова

Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения Вооруженных сил России успешно прошли системы РЭБ ВСУ у Орехова.

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем разведроты и 3-й штурмовой роты 42-й Гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооружённых сил России успешно проделали проходы в линии РЭБ украинских боевиков и совершили налёт на полевые опорные пункты в пригороде города Орехов, рассказал РИА Новости командир разведроты с позывным "Немец".

Ранее РИА Новости сообщали, что подразделения беспилотных систем 42-й Гвардейской дивизии смогли пройти средства противодействия БПЛА украинских боевиков у города Орехов и успешно уничтожают живую силу и технику противника.

Город Орехов находится вблизи линии боевого соприкосновения в Запорожской области и контролируется ВСУ . Украинские боевики используют его как место временной дислокации своих подразделений. Там же расположены пути снабжения передовых позиций противника.