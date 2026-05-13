ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Российские морпехи уничтожили дорогостоящий украинский беспилотник "Юпитер-Н3" на Добропольском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр".

По словам командира зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады, уничтоженный беспилотник считается одним из наиболее дорогостоящих БПЛА. Он уникален тем, что дальность его полета составляет до тысячи километров.

"Появилась непонятная засечка на локационной системе, потому что именно "Юпитер" мы раньше не уничтожали", — пояснил командир взвода.

После поражения цели расчетом "Ворон", российские военнослужащие смогли идентифицировать тип беспилотника и внести его параметры в систему распознавания.

"Когда уже уничтожили, поняли, что это "Юпитер-H3", и ввели его в систему опознавания РЛС (радиолокационной станции - ред.)", — отметил он.

Военнослужащий добавил, что уничтожение подобных беспилотников вызывает особый интерес у расчетов ПВО из-за высокой стоимости и значимости таких целей.

"У каждого расчета есть ажиотаж именно уничтожить большую цель противника", — заявил "Грек".