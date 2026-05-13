03:27 13.05.2026
Морпехи уничтожили дорогостоящий дрон ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские морпехи уничтожили украинский беспилотник «Юпитер-Н3» на Добропольском направлении в ДНР.
  • Беспилотник «Юпитер-Н3» считается одним из наиболее дорогостоящих БПЛА, его дальность полета составляет до тысячи километров.
  • После поражения цели российские военнослужащие идентифицировали тип беспилотника и внесли его параметры в систему распознавания.
ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Российские морпехи уничтожили дорогостоящий украинский беспилотник "Юпитер-Н3" на Добропольском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр".
По словам командира зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады, уничтоженный беспилотник считается одним из наиболее дорогостоящих БПЛА. Он уникален тем, что дальность его полета составляет до тысячи километров.
"Появилась непонятная засечка на локационной системе, потому что именно "Юпитер" мы раньше не уничтожали", — пояснил командир взвода.
После поражения цели расчетом "Ворон", российские военнослужащие смогли идентифицировать тип беспилотника и внести его параметры в систему распознавания.
"Когда уже уничтожили, поняли, что это "Юпитер-H3", и ввели его в систему опознавания РЛС (радиолокационной станции - ред.)", — отметил он.
Военнослужащий добавил, что уничтожение подобных беспилотников вызывает особый интерес у расчетов ПВО из-за высокой стоимости и значимости таких целей.
"У каждого расчета есть ажиотаж именно уничтожить большую цель противника", — заявил "Грек".
Ударно-разведывательный дрон "Юпитер-Н3" (Jupiter Hunter-3) является беспилотником с вертикальным влетом, размах крыльев достигает почти пяти метров. Может преодолевать до тысячи километров и держаться в небе до 10 часов. Стоимость такого беспилотника составляет порядка 200 тысяч евро (17,7 миллона рублей). Производится компанией Jupiter Aircraftс немецким участием в Словакии.
