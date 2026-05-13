Боец ВС России в ходе одного задания сбил семь дронов ВСУ "Баба-Яга"
00:08 13.05.2026
Боец ВС России в ходе одного задания сбил семь дронов ВСУ "Баба-Яга"

Снайпер ВС РФ в ходе одного задания сбил семь дронов ВСУ "Баба-Яга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский снайпер Евгений Гавриков сбил семь украинских дронов «Баба-Яга» в ходе спецоперации.
  • Снайперская пара под командованием Гаврикова уничтожила два дрона, заняв выгодную позицию в лесополосе.
  • Стрелок-сапер Павел Филипенко уничтожил огневую точку противника и обеспечил прикрытие штурмовой группы, что способствовало захвату вражеского опорного пункта.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский снайпер гвардии младший сержант Евгений Гавриков в ходе спецоперации попал под удар украинских беспилотников и сбил семь украинских дронов "Баба-Яга", сообщили в Минобороны РФ.
Командир отделения мотострелкового взвода роты снайперов Гавриков вместе с напарником прикрывал штурмовые группы, которые вели захват опорного пункта противника в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Снайперская пара двигалась к огневой позиции и попала под удар вражеских беспилотников. Бойцы оценили обстановку, заняли выгодную позицию в лесополосе и прицельным огнем из снайперского оружия уничтожили два дрона противника. После этого снайперы продолжили движение к штурмовикам, но обнаружили приближающийся к ним вражеский БПЛА типа "Баба-Яга".
"Не теряя времени, он меткими выстрелами ликвидировал воздушную цель, что позволило штурмовым группам продолжить наступление. Всего за время выполнения боевой задачи Евгений уничтожил семь вражеских БПЛА типа "Баба-яга", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ рассказало еще об одном бойце. Группа стрелка-сапера рядового Павла Филипенко во время захвата опорного пункта противника в районе одного из населенных пунктов в ДНР попала под обстрел. Филипенко выявил огневую точку противника, скрытно приблизился к противнику и гранатами уничтожил позицию.
"После уничтожения огневой точки противника Павел закрепился на захваченной позиции и обеспечил прикрытие штурмовой группы. Благодаря решительным и отважным действиям гвардии рядового Павла Филипенко был захвачен вражеский опорный пункт, что способствовало успешным наступательным действиям на данном участке", - добавили в ведомстве.
