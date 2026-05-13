Словакия закрыла пограничные переходы с Украиной

БРАТИСЛАВА, 13 мая — РИА Новости. Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной, сообщило финансовое управление республики.
«
"По соображениям безопасности сегодня с 15:00 (16:00 мск. — Прим. ред.) до уведомления закрыты все пограничные переходы на границе с Украиной", — говорится в публикации.
Другие подробности принятого решения не приводятся.
По словам премьера Словацкой Республики Роберта Фицо, Братислава при этом лишилась одного из источников заработка, который приносил ей 500 миллионов евро ежегодно. В ответ Словакия прекратила аварийные поставки электричества на Украину.
