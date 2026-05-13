17:30 13.05.2026 (обновлено: 18:47 13.05.2026)
Словакия закрыла пограничные переходы с Украиной по соображениям безопасности

Словацкий офицер на границе Словакии и Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной.
  • Решение связано с вопросами безопасности.
БРАТИСЛАВА, 13 мая — РИА Новости. Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной, сообщило финансовое управление республики.
"По соображениям безопасности сегодня с 15:00 (16:00 мск. — Прим. ред.) до уведомления закрыты все пограничные переходы на границе с Украиной", — говорится в публикации.
Другие подробности принятого решения не приводятся.
В конце января между Словакией и Украиной обострился конфликт после того, как последняя перекрыла подачу нефти по трубопроводу "Дружба". Киевский режим ссылался на повреждения объекта якобы в результате "российских атак".
По словам премьера Словацкой Республики Роберта Фицо, Братислава при этом лишилась одного из источников заработка, который приносил ей 500 миллионов евро ежегодно. В ответ Словакия прекратила аварийные поставки электричества на Украину.
