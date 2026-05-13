Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине, заявил президент - РИА Новости, 13.05.2026
16:15 13.05.2026
Словакия нарастит поставки боеприпасов Украине, заявил президент

Пеллегрини: Словакия увеличит поставки боеприпасов Киеву на коммерческой основе

Президент Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия поставляет на Украину миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, и объемы поставок будут расти.
  • Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО благодаря значительным инвестициям в оружейную промышленность.
БУХАРЕСТ, 13 мая - РИА Новости. Словакия поставляет на Украину миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, объемы поставок в будущем будут еще расти, сообщил президент республики Петер Пеллегрини.
"На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти", - сказал Пеллегрини журналистам на полях саммита "Бухарестской девятки" в среду.
По его словам, Словакия инвестировала значительные средства в развитие оружейной промышленности, которая сейчас составляет порядка 3% ВВП республики.
"Словакия благодаря этим инвестициям стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО", - заключил Пеллегрини.
С приходом к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных запасов были прекращены, но республика продолжает помогать Украине гуманитарно в виде поставок электроэнергии, техники для разминирования, генераторов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
