Стерлигов заявил, что продаст слободу в Подмосковье

03:15 13.05.2026
Стерлигов заявил, что продаст слободу и отстроит поселение для молодых крестьян

© РИА Новости / Илья Питалев
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский бизнесмен Герман Стерлигов хочет продать свою слободу в Подмосковье.
  • Средства от продажи пойдут на создание поселений с хозяйствами, где молодые крестьяне смогут завести семьи.
  • В новом поселении будут жить люди, «проверенные годами».
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российский бизнесмен Герман Стерлигов хочет продать свою слободу в Подмосковье, чтобы отстроить поселение с хозяйствами, в котором молодые крестьяне смогут завести семьи, рассказал он РИА Новости.
"Мы хотим, чтобы вместо одной нашей слободы братьев Стерлиговых появилось множество крестьянских хозяйств - несколько десятков. И так решили сыновья, это не мое решение. Так решили братья Сергий и Михей. И я очень горячо поддерживаю это решение. Для того, чтобы у людей, у молодых крестьян, появились дома, чтобы туда можно было привезти жен и рожать там детей", - сказал Стерлигов.
Он отметил, что это будет похоже на село с разбросанными на некоторое расстояние друг от друга домами по образцу XV века.
"Для того, чтобы это сделать, в современных условиях нужны деньги. Раньше люди это делали без денег. Потому что было много мужиков, во-первых, которые все умели, а во-вторых, был лес в распоряжении у людей", - объяснил бизнесмен.
Он добавил, что в поселении будут жить люди, которые "проверены годами".
"То есть это не то что мы там конкурс какой будем объявлять. Нам это не надо. У нас поименно есть люди на эти крестьянские хозяйства", - подчеркнул Стерлигов.
При этом цену продаваемого объекта бизнесмен не назвал. По его словам, цена обсуждается только с потенциальным покупателем после осмотра продаваемого объекта.
