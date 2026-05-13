Мирошник рассказал, на что может повлиять скандал вокруг Ермака - РИА Новости, 13.05.2026
06:55 13.05.2026
Мирошник: скандал вокруг Ермака может повлиять на военную помощь Киеву

© REUTERS / Alina Smutko — Андрей Ермак в суде
Андрей Ермак в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скандал вокруг экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
  • Высший антикоррупционный суд приступил к избранию меры пресечения для Ермака.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Скандал вокруг экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Во вторник Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Заседание будет продолжено в среду. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.
"Шанс есть. Вопрос в том, в какой период времени и насколько сильно они попытаются ослабить последствия этого скандала. Здесь происходит противостояние структур, стоящих за НАБУ, и европейских структур, которые выступают соучастниками - они постараются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себе", - заявил Мирошник газете "Известия", отвечая на вопрос, может ли ситуация с Ермаком повлиять на военную помощь Киеву.
В понедельник САП сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
