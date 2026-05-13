Мирошник рассказал, на что может повлиять скандал вокруг Ермака

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Скандал вокруг экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Во вторник Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приступил к избранию меры пресечения для Ермака. Заседание будет продолжено в среду. Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко сообщил, что САП будет просить взять под стражу бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога в 4,1 миллиона долларов.