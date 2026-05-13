Участника ряда терактов в Рязанской области приговорили к 30 годам тюрьмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданин Украины Артем Классен* заочно приговорен к 30 годам лишения свободы за участие в ряде терактов в Рязанской области.
- Классен* признан виновным в совершении преступлений террористической направленности, включая два теракта: атаку на объект Минобороны РФ и подрыв ж/д в районе станции Недостоево.
- Имущественный ущерб от действий Классена* и его соучастников составил свыше 70 миллионов рублей, также удовлетворены многомиллионные гражданские иски потерпевших.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Участник ряда терактов в Рязанской области, гражданин Украины Артем Классен* заочно приговорен к 30 годам лишения свободы, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что Классен объявлен в международный розыск.
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Украины Артему Классену*. Он признан виновным в совершении ряда преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Как установлено следствием и судом, Классен* в 2022-2023 годах имел устойчивые связи со спецслужбами Украины и входил в состав организованной группы, целью которой являлось совершение терактов в РФ. Он в ходе интернет-переписки с гражданином России и Италии Русланом Сидики** обеспечил его контактами с представителями украинских спецслужб, организовавших обучение Сидики** террористической деятельности на территории ряда европейских государств.
Отмечается, что в дальнейшем Классен*, Сидики** и иные лица в составе организованной группы совершили два теракта: атаку на объект Минобороны РФ, расположенный в Рязанской области, и подрыв ж/д в районе станции Недостоево, повлекший крушение грузового железнодорожного состава.
"Приговором суда Классен* заочно признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены многомиллионные гражданские иски потерпевших", - добавляется в сообщении.
*Внесен в список террористов и экстремистов
**Внесен в список террористов и экстремистов
