Рейтинг@Mail.ru
Участника ряда терактов в Рязанской области приговорили к 30 годам тюрьмы - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 13.05.2026
Участника ряда терактов в Рязанской области приговорили к 30 годам тюрьмы

Причастный к терактам в Рязанской области украинец приговорен к 30 годам тюрьмы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Украины Артем Классен* заочно приговорен к 30 годам лишения свободы за участие в ряде терактов в Рязанской области.
  • Классен* признан виновным в совершении преступлений террористической направленности, включая два теракта: атаку на объект Минобороны РФ и подрыв ж/д в районе станции Недостоево.
  • Имущественный ущерб от действий Классена* и его соучастников составил свыше 70 миллионов рублей, также удовлетворены многомиллионные гражданские иски потерпевших.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Участник ряда терактов в Рязанской области, гражданин Украины Артем Классен* заочно приговорен к 30 годам лишения свободы, сообщает СК РФ.
Ранее сообщалось, что Классен объявлен в международный розыск.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Суд в Подмосковье вернул квартиру пенсионерке, ставшей жертвой мошенников
Вчера, 10:39
"Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Украины Артему Классену*. Он признан виновным в совершении ряда преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Как установлено следствием и судом, Классен* в 2022-2023 годах имел устойчивые связи со спецслужбами Украины и входил в состав организованной группы, целью которой являлось совершение терактов в РФ. Он в ходе интернет-переписки с гражданином России и Италии Русланом Сидики** обеспечил его контактами с представителями украинских спецслужб, организовавших обучение Сидики** террористической деятельности на территории ряда европейских государств.
Отмечается, что в дальнейшем Классен*, Сидики** и иные лица в составе организованной группы совершили два теракта: атаку на объект Минобороны РФ, расположенный в Рязанской области, и подрыв ж/д в районе станции Недостоево, повлекший крушение грузового железнодорожного состава.
В СК уточнили, что инфраструктуре АО "РЖД", а также собственникам грузов преступными действиями Классена*, Сидики** и их соучастников составил свыше 70 миллионов рублей. Кроме этого, указанные лица готовились к теракту на объектах транспортной инфраструктуры в Рязанской области.
"Приговором суда Классен* заочно признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены многомиллионные гражданские иски потерпевших", - добавляется в сообщении.

*Внесен в список террористов и экстремистов
**Внесен в список террористов и экстремистов
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Суд вынес приговор жителю Татарстана, похитившему деньги у матери бойца СВО
Вчера, 15:24
 
ПроисшествияРязанская областьУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)РЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала