Синоптик рассказал, где в среду пройдут самые сильные дожди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самые интенсивные дожди в среду ожидаются в западных приграничных областях, Волго-Вятском регионе, низовьях Дона и Ставрополье, сообщил синоптик Евгений Тишковец.
- Температурный фон на Европейской территории России превысит климатическую норму мая на несколько градусов.
- Днем на Русском Севере температура будет +12 — +17 градусов, в средней полосе России — +19 — +24 градуса, на юге страны местами — +23 — +28.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самые интенсивные дожди прошумят в среду в западных, приграничных областях, в Волго-Вятском регионе, в низовьях Дона и в Ставрополье, температурный фон на Европейской территории России на несколько градусов превысит климатическую норму мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В среду синоптическая карта большей части Русской равнины будет характеризоваться циклонической деятельностью с центром барического минимума над центральной акваторией Балтийского моря ", - рассказал агентству Тишковец.
Синоптик пояснил, что в небе соберутся локальные кучево-дождевые облака, местами - к югу - возвещая о себе канонадой гроз.
"Самые интенсивные дожди прошумят в западных, приграничных областях, в Волго-Вятском регионе, в низовьях Дона и в Ставрополье. Исключением станут Нижнее и Среднее течение Волги, а также север Коми, и центральные районы Поморья, где благодаря периферии антициклона, грядущий день выдастся относительно погожим", - уточнил Тишковец.
По его словам, температурный фон практически на всей Европейской территории России в предстоящие сутки на несколько градусов превысит климатическую норму мая.
"Днем на Русском Севере - плюс 12 - плюс 17. В средней полосе России - плюс 19 - плюс 24, на юге нашей страны местами - 23-28 градусов тепла", - заключил синоптик.