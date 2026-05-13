Синоптик рассказал, где в среду пройдут самые сильные дожди

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самые интенсивные дожди прошумят в среду в западных, приграничных областях, в Волго-Вятском регионе, в низовьях Дона и в Ставрополье, температурный фон на Европейской территории России на несколько градусов превысит климатическую норму мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.