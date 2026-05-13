Рейтинг@Mail.ru
Силуанов: расходы бюджета должны быть обеспечены при любых ценах на нефть - РИА Новости, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 13.05.2026
Силуанов: расходы бюджета должны быть обеспечены при любых ценах на нефть

Силуанов: расходы бюджета РФ должны быть обеспечены даже при низких ценах нефти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил, что новая цена отсечения по бюджетному правилу должна обеспечивать исполнение бюджета России даже при очень низких ценах на нефть.
  • Минфин считает, что действующие темпы снижения цены отсечения неактуальны, новая цена должна обеспечивать финансовую устойчивость бюджета.
  • Решения о новых параметрах бюджетного правила будут приняты при подготовке бюджета на очередную трехлетку.
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Новая цена отсечения по бюджетному правилу должна обеспечивать исполнение бюджета России даже в период очень низких цен на нефть, заявил в интервью РИА Новости министр финансов РФ Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
"Цена отсечки должна быть такой, при которой бюджет сможет безболезненно пройти период низких цен на нефть. Недавно мы убедились в том, что цены могут снижаться до нуля или даже уйти в минус. Важно, чтобы при любом раскладе расходы бюджета были обеспечены источниками финансирования", - сказал Силуанов.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Силуанов назвал факторы финансовой стабильности России
Вчера, 07:03
По действующему бюджетному правилу Минфин РФ направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Сейчас цена отсечения составляет 59 долларов за баррель. Предполагалось, что она будет снижаться на 1 доллар в год, до 55 долларов к 2030 году, а затем власти планировали индексировать ее ежегодно на 2%.
Однако сейчас Минфин считает, что действующие темпы снижения цены отсечения неактуальны, новая отсечка должна быть взвешенной и обеспечивать финансовую устойчивость бюджета.
"Сегодня, даже в условиях высоких цен на энергоресурсы, мы продолжаем работать над повышением устойчивости бюджета к волатильности нефтегазовых доходов. Начиная со следующего года планируем снижать базовую цену на нефть для расчета бюджетных параметров, понимая, что текущая конъюнктура изменится. Телегу нужно готовить зимой, а сани – летом", - сказал Силуанов.
При этом Минфин заинтересован в пополнении Фонда национального благосостояния, поскольку это дает финансовым властям инструмент стабилизации курса рубля.
"Мы заинтересованы в том, чтобы ФНБ пополнялся. Это финансовый запас и инструмент стабилизации курсовых колебаний. Деньги ФНБ инвестируются в юань и в золото, что обеспечивает сохранность и приумножение сбережений фонда", - подчеркнул глава Минфина.
Решения о новых параметрах бюджетного правила, по его словам, будут приняты при подготовке бюджета на очередную трехлетку.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Расчеты за нефть в мире переходят в юань, заявил Силуанов
Вчера, 03:49
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала